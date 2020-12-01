В Подмосковье задержали серийный угонщиков автомобилей

Полиция задержала угонщиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковном Солнечногорске угонщики похитили два автомобиля общей стоимостью около пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Одну из иномарок воры угнали с парковки возле ТЦ в Ржавках. Похитителей вычислили и задержали в гаражном комплексе, расположенном в Дмитрове. Здесь же был найден похищенный автомобиль.

«Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к совершению еще одного аналогичного преступления на территории городского округа. Общая сумма ущерба от двух преступлений составила около пяти миллионов рублей», - цитирует сообщение главка интернет издание «Подмосковье сегодня».

Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 23 и 34 лет. В настоящее время по факту происшествия возбуждено дело по статье 158 УК РФ «Кража». Оба фигуранта заключены под стражу, передает РИАМО.