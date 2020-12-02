Полиция задержала домработницу, подозреваемую в краже украшений на 1 млн рублей

Полиция задержала подозреваемую Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковном Солнечногорске сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в краже украшений из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Хозяева дома обратились в полицию с заявлением, что у них пропали ювелирные изделия на сумму около одного миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

Женщина работала в частном доме по найму и приходила иногда убираться. Воспользовавшись случаем она решила вынести ценные вещи.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже. В настоящее время женщина находится под стражей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».