Эксперты рассказали, как изменится работа в офисах после пандемии

Эксперты спрогнозировали рост популярности "гибких офисов" после пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала октября 2020 года около двух миллионов офисных работников в Москве покинули рабочие кабинеты и перешли на удаленку. В связи с ростом заболеваемости в регионе на дистанционный формат решено было перевести до 30% сотрудников компаний.

В связи с этим Доля пустующих рабочих пространств в столице увеличилась до 11,5%, подсчитал глава департамента офисной недвижимости компании JLL Алексей Ефимов. Однако по его прогнозам, в 2021 году ситуация с арендой офисных помещений будет еще хуже, чем в 2020.

«Количество освобождаемых помещений будет больше, чем вновь занимаемых. То есть на рынок продолжит выбрасываться больше офисов, чем заключаться новых сделок. Такого не было никогда, поэтому 2021 год ожидается даже более сложным, чем 2020-й», - цитирует эксперта «Российская газета».

Специалисты предполагают, что крупные компании уже приняли решение не возвращать 100% сотрудников в офисы. А значит, наиболее популярными станут открытые помещения с необходимой инфраструктурой - рабочими местами, переговорными, кухнями и зонами отдыха. Такой формат «гибких офисов» поможет выводить сотрудников с удаленки по мере необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, 7750 из них – в Москве, передает «Свободная пресса».