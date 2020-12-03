Собянин объявил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19

4 декабря в Москве начнется запись на вакцинацию от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 4 декабря у россиян появится возможность записаться на прививку от коронавирусной инфекции. Согласно поручению президента Владимира Путина, массовая вакцинация в стране начнется со следующей неделе.

Первыми вакцинацию пройдут люди, находящиеся в группе риска. Чтобы не было сбоев в процессе, открыта электронная запись. 4 декабря внести свои данные смогут работники образования, здравоохранения, городских социальных служб.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

- По мере поступления больших партий вакцины, перечень будем расширять. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря, - отметил градоначальник.

В столице создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Вакцина от COVID-19 разместится на складах, доставлять ее на прививочные пункты будут в рефрижераторах. Персонал уже прошел специальное обучение.

Меры по борьбе с коронавирусом в Москве.

Выходя из дома, не стоит забывать про маску и перчатки. Их нужно носить в магазинах, общественном транспорте и других местах, где много людей.

Меры по борьбе с коронавирусом в Москве

- Образование: ученики средних и старших классов будут проходить дистанционное обучение. До 15 января на «удаленке» останутся и студенты городских колледжей и вузов.

- Развлечения: дискотеки, бары и другие развлекательные заведения ночью закрыты для посетителей. С 13 ноября до 15 января данные заведения не работают с 6:00 до 23:00. Доставка готовых блюд осуществляется круглосуточно. Рекомендовано использовать систему чекинов посетителей и работников.

- Досуг. До 15 января закрыты учреждения дополнительного образования, культурные, выставочные, просветительские, развлекательные и аналогичные мероприятия с участием зрителей приостановлены.

- Кино и театры. Максимальное число зрителей не должно превышать 25% от общей заполняемости зала.

- Детские мероприятия. До 15 января не будут работать детские лагеря дневного пребывания, детские развлекательные центры, детские комнаты в ТРЦ, и другие места, где организован присмотр за детьми.

- Работа. До 15 января работодатели обязаны перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, отправить на дистанционный режим важно всех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания.

Ограничение не распространяется:

- На официальные мероприятия, которые проводят по решению органов исполнительной власти;

- Мероприятия, организованные онлайн;

- Развлекательные мероприятия для детей, организованные на открытом воздухе;

- Массовые физкультурные и спортивные события, согласованные с Департаментом спорта г. Москвы и Управлением Роспотребнадзора по г. Москве.