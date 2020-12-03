В Подмосковье спасли пьяного мужчину, упавшего под перрон

В Подмосковье спасли мужчину, упавшего под платформу Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В подмосковном Подольске спасатели вытащили из-под перрона железнодорожной станции пьяного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Инцидент произошел на станции Гривно. Как рассказали очевидцы, мужчина пытался забраться на перрон со стороны железнодорожных путей, но не смог.

«Очевидцы заметили, как нетрезвый мужчина средних лет, перейдя железнодорожные пути в неположенном месте, пытался забраться на платформу перед приближающимся поездом. Он не рассчитал свои силы и упал под платформу», - цитирует сообщение спасателей интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Свидетели происшествия вызвали службу помощи, позвонив на номер «112». Прибывшие спасатели вытащили мужчину из-под платформы. После падения мужчина получил незначительные повреждения, специалисты обнаружили у него на лбу ссадину и передали его врачам для более полного обследования, передает РИАМО.