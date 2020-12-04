Собянин рассказал, какие станции наземного метро будут построены в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых станциях наземного метро. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие годы в Москве и в Подмосковье появятся 10 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 4 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В ближайшие годы вместе с РЖД и правительством Московской области мы планируем построить и открыть свыше 10 новых станций, - написал Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

В числе новых станций МЦД в первую очередь откроют «Петровско-Разумовскую», «Марьину Рощу», «Щукинскую», «Печатники», «Минскую», «Аминьевскую», «Поклонную», «Кутузовскую» и «Тестовскую». Новые пересадочные узлы в столице появятся благодаря совместной транспортной программе Российских железных дорог, мэрии Москвы и правительства Московской области.

- Многие из этих станций откроются уже в 2021-2022 годах и сделают город ближе, а дорогу - комфортнее для тысяч москвичей и жителей Подмосковья, - отметил столичный градоначальник.

По словам Сергея Собянина, наземные станции позволят существенно сократить для миллионов горожан время передвижения на общественном транспорте.

- А если новая станция открывается в депрессивной промзоне, то она дает толчок развитию этой территории, - подчеркнул Сергей Собянин.

Новая станция «Петровско-Разумовская» появится на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский». Она разместится между станциями «Окружной» и «Тимирязевской». Станция станет пересадочным узлом для Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро. Также с нее можно будет пересесть на строящийся диаметр МЦД-3. А в будущем на станции «Петровско-Разумовская» смогут делать остановки поезда «Москва-Петербург».

На МЦД-2 «Курско-Рижский» будет построена станция «Щукинская». Она появится рядом с одноименной станцией метро и станет крупным транспортным хабом на северо-западе столицы. Пассажиры, приезжающие из подмосковных городов Нахабино и Красногорск, будут делать здесь пересадку на метро.

Еще одна новая станция на МЦД-2 «Курско-Рижский» - «Марьина Роща». Этот транспортный узел свяжет между собой МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро. На станции уже ведутся строительные работы, планируется, что она откроется одной из первых.

Третья строящаяся станция на этом направлении - «Печатники» - появится между Текстильщиками и Кубанской.

МЦД-4 «Киевско-Горьковский» сегодня является крупнейшей железнодорожной стройкой Москвы. Он свяжет между собой подмосковные Апрелевку и Железнодорожный. Сейчас на Киевском направлении идет сооружение III и IV главных путей. В районе Москва-Сити появится соединительная ветка с Белорусским направлением. На участке длиной 6 километров будет сооружен полноценный участок наземного метро с несколькими станциями и пересадочными узлами.

Станция «Аминьевская» станет первой комфортой пересадкой на метро после въезда в город. С нее можно будет перейти на станцию «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии метро. Еще одна станция «Минская» будет построена на путепроводе через Минскую улицу. С нее будет удобно добираться до Музея Победы на Поклонной горе.

Другая станция - «Поклонная» сделает комфортным путь для жителей микрорайона Сетунь. Сейчас людям приходится ехать до станции метро на автобусе, и появление станции наземного метро в пешей доступности для них — большой плюс.

Станция «Кутузовская» - следующая на будущей ветке Киевского и Белорусского направлений МЖД. С нее пассажиры смогут пересаживаться на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро. И, наконец, станция «Тестовская» (Камушки) станет удобным пересадочным узлом между МЦД-1, «Деловым центром» МЦК и станцией метро «Международная».