За первые пять часов на прививку от COVID-19 записалось 5 тысяч москвичей

На вакцинацию записались 5 тысяч москвичей. Фото: REUTERS

Более 5 тысяч москвичей записались на прививку от коронавируса за первые пять часов с момента открытия онлайн-записи. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

- Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью, - рассказал мэр столицы.

Первые прививки начнут делать уже завтра, 5 декабря. Записаться на прививку от COVID-19 могут москвичи от 18 до 60 лет, сделать это можно онлайн на портале mos.ru. Для вакцинации необходимо иметь прикрепление к любой городской поликлинике.

Ранее вице-мэр вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила журналистам, что приоритет при вакцинации будет отдаваться горожанам из основных групп риска. Это сотрудники учебных заведений, медики и работники социальных организаций. В число групп риска также входят младший обслуживающий персонал, уборщицы, администраторы и другие работники, которым ежедневно по роду деятельности приходится сталкиваться с большим количеством людей. При этом право на вакцинацию имеют как сотрудники федеральных организаций, так и работники частных медицинских и образовательных предприятий.

Сейчас в Москве работают 70 пунктов вакцинации, но постепенно их число будет расти.

- Очень надеемся, что вакцины в Москву с каждым днем будет поступать все больше и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество, - отметила Анастасия Ракова.

Во время проведения клинических исследований вакцины «Спутник V» и подготовки к вакцинации в столице были отработаны все этапы поставки препарата от производителя до потребителя. По словам Анастасии Раковой, очень важно обеспечить правильные условия хранения вакцины. Ее должны перевозить и хранить в темном месте при температуре не выше минус 18 градусов. Для этого были закуплены специальные медицинские морозильные камеры, которыми оснащены все 70 столичных центров вакцинации. Препарат «Гам-Ковид-Вак» поставляют в Москву спецтранспортом в термоконтейнерах. Кроме того, в столице построено центральное хранилище — мощная морозильная камера, где может одновременно храниться до миллиона доз вакцин.

Как заверила Анастасия Ракова, столичные медики уже набили руку и отработали процесс вакцинации до деталей.

- Полностью проработана логистика, тайминг, максимально эффективно организовано пространство, чтобы человеку было удобно и ожидать вакцинации, и полчаса быть под наблюдением после процедуры, - рассказала вице-мэр. - Мы максимально постарались, чтобы все действия мы могли перевести в электронный вид. Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает врач и оформляет протокол медицинского осмотра, который вместе с результатами вакцинации отражается в электронной медицинской карте, и эти данные доступны для каждого врача, а также для пациента.

Во время испытательного периода вакцины прививку от COVID-19 в Москве уже сделали более 20 тысяч добровольцев.