В Москве родители составили петицию с требованием ввести «дистанционку» для 1-5 классов

Родители требуют, чтобы младшеклассников вслед за старшеклассниками перевели на дистанционное обучение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родители учеников 1-5 классов московских школ требуют перевести детей на дистанционное обучение. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Обращаясь к правительству столицы, москвичи требуют ввести режим удаленного обучения не только для старшеклассников, но и для школьников младшего возраста. Напомним, сейчас ученики 6-11 классов обучаются на дому, очно школы посещают только учащиеся 1-5 классов.

«В наших школах каждую неделю выявляются всё новые заболевшие либо среди педагогов, либо среди учеников, и классы постоянно уходят на карантины», - говорится в родительской петиции.

Из-за каждого нового случая ковида дети и педагоги вынуждены прерывать учебу и проводить две недели на самоизоляции. Из-за этого у младшеклассников возникают проблемы с усвоением школьного материала. К тому же то, что дети ходят на уроки, смертельно опасно для их родственников старшего возраста. Подписавшие петицию родители настаивают: ко всем школьникам должен быть единый подход.

«Разве младшие школьники не могут быть переносчиками вируса? - спрашивают родители. - Находясь в детском коллективе, они подвергаются риску заражения».

Инициаторы петиции настаивают на том, чтобы столичные власти ввели дистанционное образование и для учеников 1-5 классов. Ежедневному риску также подвергаются педагоги, и правительство Москвы должно сделать все возможное для их защиты.

Напомним, старшеклассники Москвы проходят обучение на дому в дистанционном режиме с 19 октября. После осенних каникул на занятия в школы вернулись только ученики 1-5 классов. Сейчас в дистанционном формате учатся примерно 500 тысяч московских школьников.

Уже несколько недель занятия в дистанционной форме проводятся и у студентов столичных вузов и колледжей. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых ограничительных мерах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице. Студенты городских вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение до 15 января, аналогичный режим работы столичное правительство рекомендовало применить в федеральных и частных высших и средних учебных заведениях Москвы. До 15 января льготные проездные карты учащихся, переведенных на удаленную учебу, будут заблокированы. Школьники и студенты для безопасности собственного здоровья должны соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу, рекомендует мэрия.

Из-за сложной эпидобстановки московские власти установили дополнительные ограничения на работу учреждений культуры, развлекательных и досуговых центров. Многие развлекательные мероприятия, культурные, выставочные, просветительские события (в том числе приуроченные к Новому году) теперь проводятся в режиме онлайн. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только в интернете - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19.

Кроме того, в Москве временно запрещена работа детских развлекательных центров, детских комнат, лагерей дневного пребывания, детских уголков в кафе, ресторанах и торговых центрах. Это правило распространяется на все места досуга детей, расположенные в помещениях. При этом проводить развлекательные мероприятия на свежем воздухе не возбраняется.