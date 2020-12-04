Погода на 5-6 декабря: Москву накроет высокое атмосферное давление Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшие дни Москву и Московскую область накроет высокое атмосферное давление.

Неблагоприятная погода сохранится в столичном регионе примерно пять дней. Задавать настроение будет мощный антициклон, 6 и 7 декабря его центр максимально приблизится к Москве.

В субботу, 5 декабря, ожидается облачность, почти без осадков. Ночью морозно: в Москве -4...-6 °С, по области до -9 °С. Днем чуть теплее, от -2...до -4 °С. Среднесуточная температура воздуха около климатической нормы.

В воскресенье, 6 декабря, осадков не ожидается. Днем в Москве -5...-7 °С, по области — -3...-8 °С.

- Атмосферное давление на выходных очень высокое. В воскресенье оно может достичь рекордных показателей. Погода в принципе неблагоприятная для метеочувствительных людей, — подчеркнула специалист в беседе с RT.

В воскресенье в утренние часы в воздухе могут ощущаться вредные примеси.

- Поэтому на прогулку лучше выходить не в ранние утренние часы, а где-то после 11 часов, - заявила метеоролог.

В начале новой рабочей неделе морозы начнут усиливаться. До 10 декабря осадков не ожидается, но каждый день будет холоднее предыдущего.

- В ночные часы в Москве -8...-13 °С, по региону и около -10...-12 °С. Днем от -4 °С до -9 °С. Этот показатель ниже климатической нормы на 3°С, - заключила Позднякова.

Ранее эксперты назвали города, в которые россияне мечтают отправиться на Новый год. В период с 30 декабря по 10 января лидирует Москва. На второй строчке по популярности Санкт-Петербург, сообщает Пятый канал.