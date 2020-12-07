Автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Домодедово

Во время аварии никто не пострадал Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В подмосковном Домодедово произошло ДТП на одном из железнодорожных переездов. В районе станции Авиационная легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, не обращая внимание на запрещающие сигналы и не успел проехать перед приближающимся поездом.

К счастью, в результате инцидент никто не пострадал.

«В результате грубого нарушения ПДД произошло столкновение грузового поезда и легкового автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет», - цитирует сообщение пресс-службы интернет издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается также, что произошедшее не повлияло трафик на железнодорожном направлении. В результате, все поезда в течении дня следовали согласно запланированному графику.

В МЖД также напомнили водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, передает РИАМО.