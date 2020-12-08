Информационный онлайн-проект МБМ «Коронавирус: важное для бизнеса» отмечен Премией Рунета-2020

Онлайн-ресурс объединяет всю актуальную информацию о поддержке бизнеса в период пандемии

Онлайн-проект «Коронавирус: важное для бизнеса» получил Премию Рунета в составе коллективной заявки Правительства Москвы в номинации «Технологии vs Коронавирус». Информационный ресурс реализован командой ГБУ «Малый бизнес Москвы»

«Оперативный перевод в онлайн большинства услуг и проектов по поддержке бизнеса и развитию инноваций стал для нашего Департамента ключевой задачей в период пандемии. В этих условиях нужно было предоставить предприятиям информацию и доступ к большинству наших программ “в один клик”. В итоге главной премии в области российского Интернета удостоены сразу три наших проекта», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Проект «Коронавирус: важное для бизнеса» собрал на одной странице всю необходимую в условиях пандемии информацию для предпринимателей — от программ поддержки до актуальных нормативных актов.

«Проект «Коронавирус: важное для бизнеса» создан как антикризисный инструмент для быстрого взаимодействия между бизнесом и властью по мерам поддержки предпринимателей Москвы. Он был реализован нашей командой в кратчайшие сроки. Вдвойне приятно, что проект получил премию Рунета в составе коллективной заявки от Правительства Москвы», — подчеркнул руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Информационный проект «Коронавирус: важное для бизнеса» создает единую инфраструктуру для поддержки предпринимателей:

— горячая линия по поддержке бизнеса;

— информация о получении антикризисной помощи от города и правовом регулировании бизнеса;

— подборка онлайн-продуктов для дистанционного решения бизнес-процессов;

— подборка видеокурсов и онлайн-мероприятий для развития бизнес-компетенций (блок «Антикризисное обучение онлайн»).

Онлайн-проект «Коронавирус: важное для бизнеса» был реализован в марте 2020 года. За это время страница проекта набрала более 206 000 просмотров и свыше 92 000 уникальных пользователей; на горячую линию проекта поступило свыше 60 000 обращений.