Один человек погиб в массовой аварии с участием бензовоза и скорой

В результате аварии погиб водитель бензовоза Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В подмосковном Домодедово произошла массовая авария с участием кареты скорой помощи и бензовоза. В результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Сообщается, что авария случилась в районе тридцать восьмого километра трассы у Домодедово. На дороге столкнулись «Тонар», перевозивший песок, и бензовоз. После сильного удара бензовоз по инерции столкнулся еще и с автомобилем скорой помощи и двумя легковушками.

Жертвой массового ДТП стал водитель бензовоза. Еще один человек – водитель большегруза – получил травмы. Водители и пассажиры остальных машин не пострадали, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что после происшествия движение на трассе было временно ограничено.

Добавим, ранее сообщалось еще об одной массовой аварии в Московской области. В районе четвертого километра дороги Москва – Касимов столкнулись две маршрутки и два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали сразу пять человек, передает РИАМО.