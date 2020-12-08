Как найти бизнес-партнера: столичные предприниматели узнают все о нетворкинге

Эксперты расскажут о трендовых стратегиях и механике нетворкинга Фото: Shutterstock

В 2020-м году подход к нетворкингу изменился с учетом новых реалий, и теперь большинство деловых встреч и переговоров проводятся в онлайне. Важно знать, как при таком виртуальном знакомстве с потенциальным партнером и инвестором вызвать и удержать интерес к себе и своему бизнесу.

«Ценность нетворкинга сложно переоценить. Применяя эффективные инструменты делового общения, предприниматель получает дополнительный способ продвижения через расширение партнерской сети и наращивание клиентской базы. А новые партнеры и клиенты – это прямой путь к росту бизнеса и увеличению прибыли. Кроме того, деловое общение – это и обмен опытом между предпринимателями», - отметил руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

10 декабря МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы) проведет онлайн-встречу «4 шага в нетворкинге: от незнакомца к бизнес-партнеру».

Эксперты в области нетворкинга и деловых коммуникаций расскажут, как получать максимальный эффект от своих выступлений, убедительно говорить с потенциальным партнером, интересно рассказывать о себе и своем бизнесе. Участники обсудят правила нетворкинга в 2020 году, узнают, какие из них исчезнут, а какие трансформируются с учетом новых реалий. Слушатели вместе со спикерами разберут трендовые стратегии и механики нетворкинга.

Участников ждет активная практика: они научатся готовить самопрезентацию, а самое главное - опробуют полученные знания в чате онлайн-встречи.

Спикерами станут Седа Каспарова, Виктория Шиманская, Инна Нозик и Денис Исмаков.

Мероприятие пройдет на портале mbm.mos.ru 10 декабря, в 17:00. Чтобы присоединиться к онлайн-встрече, зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте. Участие абсолютно бесплатное.

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