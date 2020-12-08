11-летняя школьница умерла, просидев ночь в соцсетях Фото: Артем КИЛЬКИН

В Подмосковье 11-летняя школьница умерла, просидев всю ночь в соцсетях. Утром мама зашла разбудить дочку в школу, а девочка бьется в судорогах.

Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники следственного комитета. Родителям предстоит ответить, были ли у дочери заболевания, которые привели к трагедии.

Как стало известно сайту mk.ru, трагедия случилась 7 декабря, рано утром. Мама зашла разбудить дочку-пятиклассницу и сына-второклассника в школу. Открыв дверь, женщина сразу заметила, что с дочерью не все в порядке. Девочка билась в судорогах, а изо рта шла пена.

Перепуганная мать перетащила дочку на пол и побежала за помощью к соседке. Пока ждали скорую помощь, девочку обтирали мокрым полотенце, но данная мера ни к чему не привела. До приезда медиков школьница скончалась.

Брат девочки рассказал, что она не спала всю ночь, а общалась с кем-то в соцсетях. Кстати, у девочки был установлен статус «Мисс Тупизм».

Явных проблем со здоровьем у нее никогда не было, однако в последнее время школьница стала хуже учиться и принимала препараты для улучшения мозговой деятельности. А еще сильно переживала из-за обстоятельств дома.

Маме диагностировали онкология. Семья решила перебраться из своего региона в Московскую область, чтобы иметь доступ к врачебной помощи. Отец остался на родине, и девочка сильно переживала разлуку с родителем.