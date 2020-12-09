Чуть не удушили: Московские школьники пожаловались на издевательства в хоррор-квесте

Московские школьники пожаловались на издевательства в хоррор-квесте Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания московских школьников пожаловалась на издевательства, которым они подверглись во время прохождения хоррор-квеста.

Все случилось накануне. Группа школьников приобрела билеты на квест, ожидали интересную игру, но вместо компании актеров, которые должны были разыгрывать сценарий, участников ждал один единственный ведущий.

Мужчина был с голом торсом и повязанной на голове футболкой. В руках у него оказалась деревянная дубинка, которой он нанес несколько ударов участникам. Но на этом злоключения не завершились.

Как рассказал Пятому каналу один из участников, досталось всей группе, а когда одна из школьниц попыталась записать все происходящее на видео, от нее потребовали немедленно убрать телефон.

-Моего брата он душил до слез. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди, — рассказал молодой человек.

Следов насилия почти ни на ком из участников не осталось, только у подростка, которого душили, имеются отметины на шее.

Игроки уже обратились в полицию с жалобами на ведущего квеста. Теперь стражи порядка разбираются в случившемся.