В Подмосковье к концу года планируют перевыполнить план по расселению аварийного жилья

В МО готовы перевыполнить годовой план по расселению аварийного жилья Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Подмосковье по итогам 2020 года планируется расселить более 48 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это составит 110% от целевого показателя на год. Об этом рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Глава ведомства добавил, что с начала года в регионе уже расселено 34 тысяч квадратных метров, что составляет 75% от годового плана.

«До конца года нам остается расселить еще около 14,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживают 776 человек. На этапе ввода у нас шесть домов. <...> Таким образом, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, целевой показатель 2020 года будет перевыполнен и составит 110% — это 48,5 тысяч квадратных метров. Всего будет переселено более 2,9 тысячи человек», - цитирует министра РИАМО.

Напомним, только в первую неделю декабря в Московской области из аварийных домов были расселены около четырех десятков местных жителей. Расселение прошло в восьми региональных муниципалитетах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».