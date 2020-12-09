Полиция задержала владельца «Лексуса», переложившего вину за смертельную аварию на погибшую подругу

Мужчина настаивал, что за рулем была его подруга, а сам он спал пьяный на заднем сиденье Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше года полицейские разбирались в смертельной аварии, которая произошла в Истринском районе Московской области. Иномарка «Лексус» перевернулась на дороге, погиб пешеход (гражданин Таджикистана), и одна из пассажирок автомобиля. Молодую девушку выбросило на дорогу через лобовое стекло.

Собственник авто, получил травмы, но остался цел. Мужчина уверял, что за рулем была погибшая, а он сам пьяный спал на заднем сиденье авто.

В ноябре 2019 года его версия казалось убедительной, и полицейские отпустили мужчину домой, в Армению, восстанавливать паспорт и водительские права. Недавно он прилетел в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Тверской суд Москвы арестовал собственника иномарки на два месяца. В Армении у мужчины остались двое малолетних детей и гражданская жена.

- Суд руководствовался тем, что следы моего подзащитного были на руле, коробке передачи, бардачке, да и сама машина была записана на него. Но это никак не означает, что за рулем находился Оганнес, - заявил адвокат Вячеслав Тимофеев сайту mk.ru.

Защитник настаивает на первоначальной версии: его доверитель уснул пьяный в машине, а девушка самовольно села за руль. Единственное, в чем его можно обвинить, так в том, что передал управление автомобилем другому лицу. Но за это грозит штраф до 30 тысяч рублей, а не арест.

Юрист обещает обжаловать решение суда, чтобы доказать невиновность своего доверителя.