Стало известно, кто издевался над школьниками в хоррор-квесте в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ

История с хоррор-квестом, в котором пострадали московские школьники, обрастает новыми подробностями. Компания подростков подверглась издевательствам со стороны ведущего.

Школьники рассказывали о мужчине с деревянной дубинкой, который бил, пытался поджечь волосы у одной из участниц и придушить другого.

Оказалось, что мучителем был вовсе не мужчина, а молодая девушка. Актриса так вошла в роль, что участники не смогли понять, кто она на самом деле.

К делу подключился следственный комитет, сотрудники проводят проверку, чтобы понять, была ли опасность для жизни участников.

- Всего в квесте участвовали семь человек. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметила в беседе с Пятым каналом старший помощник руководителя СКР по Москве Юлия Иванова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что билеты на квест ребята купили на прошлых выходных. Отправились пощекотать себе нервы на часовое развлечение по мотивам фильма ужасов «Заклятье 2». (Это такое кино про призрак жуткой монахини и прочую чертовщину).