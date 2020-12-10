Москвичам пообещали мощное потепление со следующей недели

Москвичам пообещали резкое потепление Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Устойчивый сибирский антициклон начнет отступать с европейской части России уже в конце недели. А с понедельника в регионе и вовсе ожидается существенное потепление. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик предупредила, что существенные изменения ждут москвичей уже в ночь на понедельник, 14 декабря. Ночью в столичном регионе будет минус 3-8, днем 0...-5. То есть потеплеет сразу градусов на 5-7, передает «Российская газета».

Людмила Паршина добавила, что декабрь в регионе прогнозируется неоднородный. Во второй половине месяца ясная, солнечная и морозная погода сменится пасмурной, но теплой. Не исключены даже существенные оттепели до положительных температур.

Синоптик напомнила, что такое явление нередко для московского региона. Так, в прошлом году к новогодним праздникам температура воздуха достигла плюс двух градусов.

На обильные осадки в ближайшее время рассчитывать также не стоит, отмечают в Гидрометцентре. По словам синоптиков, в городе может пройти небольшой снег, но не более, передает «Свободная пресса».