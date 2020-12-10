Бюджет Москвы на 2021-2023 годы принят Мосгордумой

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов с учетом предложенных поправок. В основном поправки касались увеличения расходов на социальную сферу города.

- На заседании столичного парламента принят в окончательном чтении бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Спасибо всем за долгую, плодотворную, тяжелую работу, - поблагодарил коллег председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Одна из принятых депутатами поправок увеличивает расходы на капитальный ремонт медицинских учреждений и приведение их к единому московскому стандарту. На ремонт столичных поликлиник будет дополнительно направлено 5 млрд. рублей. Увеличение финансирования позволит провести ремонт быстрее. Более 40 медучреждений будут готовы к работе уже в 2021 году. Еще 1,2 млрд. рублей направляется на оказание пациентам специализированной высокотехнологичной медпомощи, не входящей в программу обязательного медицинского страхования, в сфере сердечно-сосудистой хирургии, онкогематологии, травматологии и ортопедии, трансплантации органов и тканей.

Более 2,5 млрд рублей дополнительно направляется на проект «Искусство - детям»: это программа ремонта в музыкальных и художественных школах столицы. Этот же проект предусматривает покупку новых музыкальных инструментов.

Около 1 млрд. рублей выделяется на ремонт и реставрацию зрительных залов московских театров. Дополнительные 500 млн. рублей получит проект «Московские библиоцентры». В столичных библиотеках благодаря финансовой помощи будет сделан ремонт, их оснастят современным оборудованием.

Отдельный блок поправок увеличивает финансирование социальных программ для детей и инвалидов. Так, 500 млн. рублей направляется на отдых и оздоровление детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Еще 750 млн руб. дополнительно будет выделено на закупку протезов и средств реабилитации. Около 1,2 млрд. рублей направляется на соцвыплаты безработным, еще 1 млрд. в виде финансовой помощи получат столичные предприниматели.

В числе других поправок депутаты приняли пункт об увеличении расходов на поддержку москвичей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В помощь обманутым дольщикам выделяется 4,98 млрд. рублей. Около 13 млн. рублей столичный бюджет выделит на научно-исследовательские работы в сфере экологии. Более 250 млн рублей будет направлено на сохранение объектов культурного наследия при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В целом доходы московского бюджета в будущем году составят 2 триллиона 642 миллиардов 739 миллионов рублей. Расходы запланированы в объеме 3 триллионов 152 миллиардов 754 миллионов рублей. Дефицит столичного бюджета в 2021 году составит более 510 миллиардов рублей.