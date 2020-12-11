Как купить или арендовать недвижимость у города: столичные предприниматели зададут вопросы представителям власти

Предпринимателям, которые арендуют помещение более 2 лет, город дает имущественное право его покупки с возможностью рассрочки до 5 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В числе плюсов аренды помещения у столицы низкая стоимость аренды, долгосрочный договор сроком до 10 лет с преимущественным правом пролонгации. Кроме того, предпринимателям, которые арендуют помещение более 2 лет, город дает имущественное право его покупки с возможностью рассрочки до 5 лет.

«Арендная плата – одна из главных статей расходов для малого и среднего бизнеса. Программы льготной аренды, действующие в Москве, помогают предпринимателям снизить издержки. Участие в вебинаре поможет разобраться в нюансах таких программ и особенностях их применения», - рассказал руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Участники вебинара узнают: как найти, арендовать или купить недвижимость у города, какие помещения входят в программы льготной аренды, как воспользоваться предложениями по сниженным ставкам. Эксперты объяснят детали процедуры проведения электронных торгов, механику получения облачной цифровой подписи для совершения сделок и аккредитации на электронных площадках.

Спикерами станут:

- заместитель начальника Управления приватизации городского имущества Департамента городского имущества г. Москвы Олег Якунюшкин,

- начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций Департамента города Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин,

- начальник Центра услуг для бизнеса по СЗАО Антон Кузнецов.

Участники вебинара смогут задать интересующие вопросы спикерам напрямую в чате и получить на них исчерпывающие ответы.

Мероприятие пройдет на портале mbm.mos.ru 16 декабря, в 15:00. Чтобы присоединиться к вебинару, зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте. Участие бесплатное.

Соорганизаторы вебинара – Департамент города Москвы по конкурентной политике и Департамент городского имущества города Москвы.