Кульбачевский: Нам удалось кардинально переломить в Москве ситуацию с загрязнением выбросами автотранспорта

Развитие системы хорд и магистралей помогает столице уменьшить пробки на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Транспортный каркас Москвы помог в разы улучшить качество воздуха вокруг столичных автотрасс. По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, концентрация вредных веществ возле крупных автомагистралей сократилась более чем в три раза. За счет связанной системы хордовых, вылетных и кольцевых магистралей и дорог удалось решить многие транспортные проблемы, и это дало положительный экологический эффект на всей территории города.

- За 10 лет Москве удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Новый транспортный каркас Москвы обеспечил устойчивое улучшение качества атмосферного воздуха. С 2011 года в Москве зафиксировано значительное улучшение состояния атмосферного воздуха вблизи автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1, - рассказал Кульбачевский.

Когда транспортный каркас Москвы будет полностью готов, ситуация на дорогах улучшится в разы: станет намного меньше пробок, а превышения концентрации вредных веществ в атмосфере не будет даже в часы пик.

- Вдоль 139 километров магистральной сети сократится протяженность перегруженных участков улиц, выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода на 21%, - отметил Кульбачевский. - Концентрации диоксида азота вблизи автотрасс сократятся до значений, стабильно не превышающих норматив. Если мы весь этот транспортный каркас доделаем, то у нас превышений даже в час пик не будет, и пробок станет намного меньше.

Антон Кульбачевский напомнил: если в 2000-х годах многочасовые чадящие пробки на московских дорогах были обычным явлением, то теперь такая картина ушла в прошлое.

- Как сказал мэр города Сергей Собянин, «Москва начала двигаться, дышать, стало больше места для пешеходов, велосипедистов и для комфортного проживания в нашем мегаполисе», - отметил глава Департамента.

Программа развития транспортного каркаса Москвы стала крупнейшей среди аналогичных проектов европейских мегаполисов. С 2011 года в столице проложили более тысяч километров новых автодорог, реконструировали 15 вылетных магистралей, построили 17 развязок на МКАД и дублеров, возвели 292 транспортных объекта, в том числе мостов, тоннелей и эстакад.

- Скорость движения транспорта на ключевых магистралях города в часы пик возросла на 64,7%: с 17 километров в час в 2012 году до 28 километров в час в 2019 году, - сообщил руководитель столичного Департамента природопользования.

Экологическую ситуацию в городе улучшило и развитие московского метро. С 2011 года в столице построили 301 километр подземных линий и 145 новых станций. Из них 56 — это станции метро, 31 — МЦК и 58 — МЦД.

Кульбачевский рассказал, как развитие транспортного каркаса столицы влияет на экологическую ситуацию в городе. Главный фактор — это снижение выбросов выхлопного газа автомобилей.

- Связность транспортного каркаса обеспечивает снижение перепробега транспортных средств. Появляются новые более короткие маршруты движения, позволяющие быстрее доехать до пунктов назначения, снизить время нахождения транспорта в пути. За счет этого снижается количество использованного автомобилями топлива, происходит разгрузка напряженных участков дорожной сети, улучшаются условия движения. Все это имеет непосредственный экологический эффект в виде сокращения удельных выбросов в атмосферный воздух на каждый движущийся в транспортном потоке автомобиль и, как следствие, снижение выбросов в целом от автотрасс города, - отметил глава природоохранного ведомства.