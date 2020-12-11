Москва расширяет круг категорий для добровольной вакцинации от COVID-19

В Москве расширен список категорий людей, которым доступна вакцинация от коронавируса. Фото: REUTERS

Московское правительство со следующей недели расширяет список людей, которые могут сделать бесплатную прививку от COVID-19. С понедельника, 14 декабря, на вакцинацию от коронавируса могут записаться сотрудники сферы торговли, услуг и культуры, а также работники МФЦ. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

- В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг, - написал Сергей Собянин. - По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих.

Сейчас вакцинация от коронавирусной инфекции доступна для сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также работников социальных служб. При этом записаться на прививку могут учителя и врачи, работающие как в государственных, так и в частных организациях. В число групп риска также входят младший обслуживающий персонал, уборщицы, администраторы и другие работники, которым ежедневно по роду деятельности приходится сталкиваться с большим количеством людей.

Сделать прививку от COVID-19 могут москвичи от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний. Для вакцинации необходимо прикрепиться к любой городской поликлинике. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике.

- Мы стараемся сделать так, чтобы этот процесс был максимально удобным для всех москвичей, которым сейчас доступна вакцинация, - отметил Сергей Собянин.

Прививочные пункты работают в 70 поликлиниках Москвы. Планируется, что их число будет расти, и в столице появятся новые места, где можно сделать прививку. Препарат для вакцинации «Спутник V» состоит из двух компонентов. Первый компонент пациенту вводится после отрицательного теста на коронавирус и обязательного осмотра врача. Второй компонент вводят через 21 после первой прививки.

Ранее вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что во время проведения клинических исследований вакцины «Спутник V» в столице были отработаны все этапы поставки препарата от производителя до потребителя. По словам Раковой, очень важно обеспечить правильные условия хранения вакцины. Ее должны перевозить и хранить в темном месте при температуре не выше минус 18 градусов. Для этого были закуплены специальные медицинские морозильные камеры, которыми оснащены все 70 столичных центров вакцинации.