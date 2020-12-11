В Москве мошенник 10 лет грабил магазины, прикинувшись гендиректором Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве преступник целых десять лет грабил магазины, прикидываясь новым директором. Он так умело втирался в доверие к сотрудникам, что никто даже не подозревал, что перед ними мошенник.

За десять лет, что мужчина «трудился», он успел обнести шесть торговых точек. Каждый раз действовал по схожей схеме: менеджер по продажам из Жуковского навещал магазины под видом генерального директора. Проверял документы, инспектировал склады, а после забирал наличность из кассы и исчезал.

Как стало известно сайту mk.ru, первые торговые точки, в которые наведался аферист, были на Павелецком вокзале. Тогда он еще не дорос до должности генерального директора и представлялся поставщиком кофе. Каким-то образом убеждал хозяина оставить предоплату за товар, а после исчезал с деньгами.

После, когда «карьера» пошла в гору, мужчина решался на дерзкий эксперимент. Приходил в крупные магазины и называл себя начальником. По такой схеме выручки лишились в «Океане полезных продуктов», деньги мошенник забрал на закупку рыбы.

Затем был газетный киоск и сеть питейных заведений у «Пролетарская». Каждый раз мужчине отдавали от 20 до 100 тысяч рублей. В итоге на счету оказалось восемь предприятий торговли – в основном кофейни и табачные магазины.

Преступника несколько раз ловили, но все время он оставался на свободе, так как суд давал условный срок, либо символические несколько месяцев тюрьмы. На сей раз, правда, перерыв затянется – Лефортовский суд приговорил рецидивиста к двум с половиной годам колонии.