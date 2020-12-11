На какую поддержку могут рассчитывать резиденты креативных технопарков

Первый креативный технопарк появился в Москве в июне нынешнего года - такой статус получил Центр дизайна Artplay. На территории бывшего завода «Манометр» на Нижней Сыромятнической, 10 сегодня работают более 400 компаний - более 60 архитектурных бюро, около 40 дизайн-студий, 20 рекламных агентств и 9 учебных заведений, входящих в креативный университет Universal University. Общее число работников креативного технопарка - около 3,5 тысяч человек.

В чем смысл такого объединения? Это - особые условия для компаний-резидентов. Они могут претендовать на различные меры поддержки, которые оказывает Москва. В том числе:

- возмещение расходов на лизинг и приобретение оборудования,

- выплата процентов по кредитам на эти цели,

- субсидии на участие в конгрессах и выставках,

- субсидии на поддержку экспорта своей продукции.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, доля креативного сектора в валовом региональном продукте Москвы составляет 6,3%.

- Это вдвое выше аналогичных показателей по России, - говорит Алексей Фурсин. - Количество занятых в креативных индустриях к общей численности занятых в Москве - около 12 процентов. Создание креативных технопарков призвано способствовать росту доли этой отрасли в экономике города и увеличению числа рабочих мест.

Один из самых важных вопросов для этих самых креативных направлений - компании нуждаются в постоянном обновлении техники. Здесь очень быстро меняются тренды, возможности различных инструментов. Постоянно нужны деньги на это обновление.

- Став резидентами технопарка, мы получаем очень хорошую возможность приобрести такое оборудование, частично компенсировав покупку за счет субсидии от Правительства Москвы, - рассказывает руководитель мастерских и технических ресурсов Британской высшей школы дизайна Александра Саукова. - Это позволит сохранить уровень подготовки специалистов, несмотря на высокую скорость технологических изменений в области креативных индустрий.

- В 2020 году мы оказывали нашим резидентам всестороннюю поддержку: предоставили гибкие условия аренды, маркетинговое и PR-сопровождение, доступ ко всем ресурсам проекта Artplay Portal для их коммуникации и проведения мероприятий, создали программы лояльности для дизайнеров-партнеров, - говорит директор департамента управления недвижимостью Artplay Дарья Устинова. - В 2021 году мы продолжим применять прогрессивные и эффективные меры по стимулированию бизнес-процессов на базе Центра Дизайна.