В Подмосковье пройдет выставка Питера Брейгеля

В "Новом Иерусалиме" откроется выставка Брейгеля Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

В подмосковном комплексе «Новый Иерусалим» состоится выставка картин Питера Брейгеля-младшего и его современников. В России работы художника выставляются очень редко. Однако в этот раз в экспозиции будут представлены более 70 картин – это одна из крупнейших коллекций в мире.

«В этом году музей подготовил новую сенсационную выставку младшего Брейгеля и его современников. Вообще, Брейгель выставляется крайне редко в России. Не помню, когда в последний раз была такая полноценная выставка. Эту экспозицию помогли собрать частные коллекционеры, за что им огромное спасибо», — цитирует вице-губернатора Московской области Наталью Виртуозову телеканал «360».

Виртуозова добавил, что на выставке каждый посетитель сможет найти произведения себе по вкусу. Здесь будут представлены знаменитые пейзажи, деревенские и городские виды.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, билеты на выставку необходимо будет приобрести заранее в режиме онлайн.