В Москве и Подмосковье объявлен "желтый уровень" погодной опасности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Из-за снега и обледенения в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение из-за непогоды в столичном регионе будет действовать с 21:00 понедельника до 09:00 вторника, 15 декабря.

Напомним, «желтый» - третий уровень погодной опасности – означает потенциально опасную погоду.

В ночь на вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода. Местами пройдет сильный снег, возможно образование гололедицы. Температура воздуха составит от минус 6 до минус 4 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы предупредили столичных водителей о 8-бальных пробках 14 декабря, в час пик. По данным специалистов загруженность дорог ослабнет только к 21:00, передает РИАМО.