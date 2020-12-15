Собянин упростил оформление инвалидами компенсаций на покупку ТСР

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процесс оформления компенсации на покупку технических средств для инвалидов. Теперь подать заявление на материальную помощь можно в электронном виде на сайте mos.ru.

- С 21 декабря 2020 года инвалиды смогут в электронной форме на портале mos.ru подавать заявление о назначении компенсации на приобретение отдельных технических средств реабилитации (ТСР). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее оформить выплату можно было только при обращении в один из центров «Мои документы», - сообщили 15 декабря в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В средства реабилитации, которые можно оформить через портал, входят прикроватный столик, специальный стул для ванны и душа, сиденье для ванны, насадка на унитаз, доска для ванны, а также доска для пересаживания. Эти крайне необходимые в быту приспособления используют тысячи инвалидов Москвы.

- Ежегодно выплатами на получение этих ТСР пользуются порядка 7 тысяч инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе.

Представители мэрии также рассказали, что в будущем году разнообразными видами технических средств, а также протезами и ортопедическими изделиями в столице будут обеспечены более 200 тысяч инвалидов.

Ежегодно Москва внедряет новые практики помощи инвалидам и разрабатывает современные программы реабилитации. В Москве работают мобильные бригады, служба ранней помощи, реабилитационные и реабилитационно-образовательные учреждения, помогающие людям с инвалидностью и семьям детей-инвалидов. Мэрия также заботится о создании комфортной городской среды, в которой маломобильные горожане чувствовали бы себя уверенно и могли жить полноценной жизнью. Сегодня 86 процентов городских социально значимых объектов полностью или частично приспособлены для удобства жителей с ограниченными возможностями передвижения.

Сегодня в столице насчитывается около миллиона человек с инвалидностью. Более 44 тысяч из них – дети. Восемь московских реабилитационно-образовательных учреждений приспособлены специально для учебы детей с ограниченными возможностями. Специалисты помогают ребятишкам развивать полезные навыки для полноценной жизни, осваивать новые знания и получать образование наравне с другими школьниками. Для того, чтобы дети с инвалидностью успешно успевали, создаются индивидуальные учебные планы, а преподаватели используют специальные пособия и учебную литературу.

Еще в одиннадцати реабилитационных центрах помощь получают не только дети, но и их родители. Например, при детском отделении Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой работает служба ранней помощи. Ее специалисты учат детей полезным навыкам, а их родителям помогают построить свою жизнь так, чтобы семья жила полноценно, несмотря на имеющиеся у ребенка нарушения здоровья. Служба была создана в 2014 году, и с тех пор 95% родителей оценили ее работу очень высоко.