Горнолыжные комплексы Подмосковья вошли в топ-3 любимых зимних курортов у россиян

Названы любимые горнолыжные курорты россиян Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подмосковные горнолыжные комплексы «Сорочаны», «Степаново», «Яхрома» вошли в тройку любимых мест для зимнего отдыха у жителей России. Исследователи провели опрос и выяснили, какие отечественные курорты россияне предпочитают посещать зимой.

Самым подходящим местом для зимнего отдыха россияне назвали курорт «Роза Хутор» в Сочи. На втором месте расположился «Шерегеш» в Кемеровской области. Помимо этого в десятку популярных вошли курорты Ленинградской области, Хибины в Мурманской области, курорты Камчатки, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, «Банное» в Башкирии и Миасс в Челябинской области, передает РИАМО со ссылкой на исследование портала ТурСтат.

Аналитики отмечают, что за «Розу Хутор» проголосовали 20% опрошенных, за «Шерегеш» — 15%, за «Сорочаны», «Степаново», «Яхрому» в Подмосковье — 13%. Также большое количество голосов досталось «Красной Поляне» — 11%. Еще 8% респондентов отдали предпочтение «Игоре», «Коробицыно», «Охта Парку» в Ленинградской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».