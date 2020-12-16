Синоптики рассказали о погоде на январь

Москвичам рассказали о погоде январе Фото: Евгения ГУСЕВА

Январь 2021 года ожидается не слишком суровым. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в первый месяц нового года температура на большей части территории России будет превышать климатическую норму.

По словам синоптика, в столичном регионе ожидается комфортная погода с небольшими осадками. В среднем по ночам будет минус 6-11 градусов, днем - минус 1-6 градусов, отметили в Гидрометцентре.

Людмила Паршина добавила, что не исключены в январе и сильные морозы, когда температура воздуха опускается до минус 25 градусов. Однако в последние годы такое явление в столичном регионе наблюдается все реже и реже, так что вероятность его совсем мала.

Осадков в январе, предположительно, выпадет меньше чем в декабре – около 42 миллиметров, передает «Российская газета».

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам несколько сильных снегопадов в канун Нового года. По его словам, к праздникам снежный покров в городе может достичь 13 сантиметров, передает Москва 24.