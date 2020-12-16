Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами МГД

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства перед депутатами Мосгордумы. Градоначальник отметил, что, в первую очередь, речь, конечно, пойдет о пандемии коронавирусной инфекции.

«Выступление в Московской городской думе я обычно посвящаю планам развития экономики, социальной сферы Москвы. Сегодня об этом тоже пойдет речь. Но по понятным причинам главное место в отчете займет тема борьбы с пандемией. В 2020 году наш город, страна и все человечество столкнулись с исключительным вызовом - эпидемией, которую мир не знал, наверное, последнюю сотню лет», - заявил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что пандемия коронавируса и ее последствия коснулись почти каждой семьи. И чтобы уберечь общество от нового недуга властям города пришлось принимать ряд непривычных решений, многие из которых были основаны на опыте других стран, регионов, городов, а также на анализе возможностей российской столицы.

«Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал тем самым оптимальным путем здравого смысла. С одной стороны, он позволил принимать необходимые решения. Но с другой стороны, мы сохранили нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно в складывающейся ситуации», - подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что все жители города максимально успешно смогли перестроиться под новые условия. Так, школьники всего за неделю перешли на дистанционное обучение и благополучно завершили учебный год. Городские службы справились с огромным объемом задач по дезинфекции больниц, улиц, жилых домов, а также со строительством и переобустройством зданий под лечебные корпуса.

Кроме того градоначальник отметил работу общественного транспорта, которому удалось снизить объемы перевозок, но сохранить частоту движения, и промышленного сектора, который помог обеспечить необходимыми лекарствами и медоборудованием весь город.

«Информационные технологии оказались незаменимыми, когда в кратчайшие сроки потребовалось выплатить материальную помощь миллионам горожан и организовать контроль соблюдения режима самоизоляции», - добавил Сергей Собянин.