Собянин: Все соцвыплаты в Москве будут увеличены

Сергей Собянин подписал указ об увеличении в 2021 году всех социальных выплат. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об увеличении в 2021 году всех социальных выплат. Пенсии и социальные пособия в Москве вырастут на 3,7%. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

- С 1 января 2021 года городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 3,7%. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - говорится в сообщении. - В частности, величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 20 тысяч 222 рублей.

Правительство Москвы увеличивает суммы единовременных и ежемесячных социальных выплат всем льготным категориям граждан. В числе получателей пособий - 262 тысяч малообеспеченных семей с детьми, 420 тысяч многодетных семей, более 35 тысяч москвичей, воспитывающих детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет. Указ мэра Москвы увеличивает пенсии 830 тысячам ветеранов труда, 42 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы, 35 тысячам тружеников тыла, обладателям звания Героя Советского Союза, Героям РФ, кавалерам орденов и медалей, а также их вдовам и родителям. Повышенные пенсии получат также супруги-юбиляры и долгожители, достигшие возраста 101 год и старше.

Начиная с 1 января будущего года приемные родители будут получать ежемесячное пособие в сумме 17 тысяч 318 рублей за приемного ребенка и 29 тысяч 441 рублей за ребенка-инвалида. Ранее размер пособия на ребенка-инвалида составлял 28 тысяч 390 рублей.

Помимо уже существующих льготных категорий граждан с 1 января 2021 года в Москве появится еще одна категория - «дети войны». В нее войдут жители столицы, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. «Дети войны» будут получать из бюджета города пособия в размере 1 тысячи 643 рубля. Эта льгота распространяется на 71 тысячу горожан.