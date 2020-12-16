ТЦ «Охотный ряд» грозит штраф в 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер

ТЦ "Охотный ряд" грозит крупный штраф. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из самых известных торговых центров столицы - «Охотный ряд» могут закрыть на 90 дней или оштрафовать на 1 миллион рублей за несоблюдение антикоронавирусных мер. Об этом 16 декабря сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.

- Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в ТЦ «Охотный ряд». Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, - рассказал Руслан Блинов Агентству городских новостей «Москва». - В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ «Охотный ряд» приглашена в инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Теперь руководству торгового центра придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей. А если окажется, что из-за несоблюдения карантинных мер кто-нибудь из посетителей или сотрудников ТЦ заболел, штраф составит 1 миллион рублей (либо комплекс закроют на срок до 90 суток). Такие меры наказания предусмотрены за нанесение вреда здоровью человека.

Напомним, с мая 2020 года посетители торговых центров и магазинов обязаны носить защитные маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В связи с карантинными мерами в Москве также введен особый режим работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений. До 15 января 2021 года дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23 до 6 часов. Это правило не распространяется на службу доставки готовой еды и торговли на вынос — они могут работать круглосуточно.

Кроме того, предприятиям сферы сервиса (кафе, рестораны, отели) рекомендуется использовать систему чекина для отслеживания посещений клиентов и сотрудников. Система регистрации по номеру телефона и QR-кодам введена для того, чтобы оперативно предупреждать персонал и посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они немедленно сдали тест на коронавирус.

До 15 января будут действовать и ограничительные меры для учреждений культуры и спортивных мероприятий. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только онлайн - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре. В столице также временно приостанавливаются культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия с участием зрителей.