Коронавирус в Москве, последние новости на 17 декабря 2020 года: среди заболевших все меньше детей

Мама с дочкой у двери кабинета перед прививкой от коронавируса в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице за последние сутки выявили 5028 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 42,2% — от 18 до 45 лет, снизилось количество детей - 8,6%.

- Госпитализировано 1732 пациента с COVID-19. Всего на ИВЛ в больницах Москвы находится 456 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Число москвичей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 545 430 человек.

- Более 12 000 человек уже прошли вакцинацию, - сказал мэр города Сергей Собянин во время выступление в Мосгордуме.

Также он выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей столицы. И напомнил, что через несколько недель в технополисе "Москва" заработает завод по производству вакцины.

В столичном Департаменте здравоохранения отчитались, что с апреля более 5000 пациентов получили для лечения коронавируса плазму с антителами.

- Лечение плазмой с антителами к коронавирусу почти в два раза увеличивает вероятность улучшения состояния у пациентов. Также благодаря переливанию плазмы отмечается увеличение выживаемости на 19%, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

В столице продолжают следить за соблюдением антиковидных требований как работниками общественных мест, так и посетителями. Московские врачи также напомнили о необходимости носить в общественных местах маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть до 17 марта за нарушения мер профилактики COVID-19.

- В торговом центре не приняли достаточные меры по организации режима социальной дистанции и соблюдения масочно-перчаточного режима, - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Блинов. - Сотрудников администрации ТЦ "Охотный ряд" пригласили в инспекцию для составления протокола.