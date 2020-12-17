Собянин рассказал, как протекает масштабная вакцинация от COVID-19

Со временем число прививочных пунктов в столице планируется увеличить до 170. Фото: REUTERS

Прививки от COVID-19 сегодня делают в 70 поликлиниках столицы, сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы посетил пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в городской поликлинике №68. По словам столичного градоначальника, в рамках плановой вакцинации уже привились более 15 тысяч москвичей.

- Москва - первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса работникам таких отраслей, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги, - рассказал Сергей Собянин. - Активная вакцинация в Москве продолжается. Открыто 70 пунктов прививочных, оснащенных всем необходимым оборудованием. Сегодня уже привились около 15 тысяч человек.

Со временем число прививочных пунктов в столице планируется увеличить до 170. Как сообщил Сергей Собянин, с 21 декабря записаться на прививку от коронавируса смогут сотрудники промышленности, сферы транспорта и средств массовой информации.

Напомним, добровольная вакцинация от ковида началась в столице 5 декабря. Первыми прививку от коронавируса смогли сделать люди, находящиеся в группе риска – учителя, врачи и работники социальных учреждений. С 14 декабря столичные власти расширили список профессий: теперь записаться на вакцинацию могут служащие МФЦ, работники культуры, а сотрудники сферы торговли и услуг. Сделать прививку могут сотрудники, работающие как в государственных, так и в частных организациях. В число групп риска также входит младший обслуживающий персонал, уборщицы, администраторы и другие работники, которым ежедневно по роду деятельности приходится сталкиваться с большим количеством людей.

Сделать прививку от COVID-19 могут москвичи от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний. Для вакцинации необходимо прикрепиться к любой городской поликлинике. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике.