Депутат МГД Козлов: «Ветеринарная автоматизированная система» упростит жизнь владельцам домашних животных

Если у потерявшегося животного есть чип или номер клейма, и зверя ранее вносили в базу «ВетАС», то отыскать его владельца будет несложно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве заработала «Ветеринарная автоматизированная система» - платформа, с помощью которой можно будет отслеживать потерявшихся домашних животных. Депутат Московской городской думы Александр Козлов высоко оценил создание такого сервиса: по его словам, система также поможет хозяевам следить за здоровьем питомца и графиком прививок. Таким образом, платформа повысит уровень ответственности хозяев домашних животных.

- В нашем обществе серьезно возрастает уровень ответственности по отношению к животным. Но еще много людей, которые считают домашних животных чем-то вроде игрушки. Однако в обновленной Конституции появились такие положения по отношению к животным, как ответственность и гуманизм, которые обязаны соблюдать все граждане. Создание системы «ВетАС» в Москве - это как раз пример нового правоприменения, абсолютно нового уровня участия в судьбе животных со стороны органов власти. Это должно стать образцом для других региональных властей. И это будет способствовать сознательному отношению среди населения в целом, - рассказал Александр Козлов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Электронная платформа «Ветеринарная автоматизированная система» позволяет вести электронный учет и регистрацию животных, а также заполнять электронные амбулаторные карты питомцев.

- С помощью электронной системы москвичам становится проще следить за здоровьем питомцев - получать вовремя уведомления о плановых вакцинациях и записываться к ветеринарам, а также регистрировать питомцев, - отметил столичный парламентарий.

В электронной ветеринарной системе есть и реестр приютов для безнадзорных животных. В него попадает информация о собаках и кошках, поступающих в московские приюты. Эти данные помогают хозяевам в поисках потерявшихся питомцев. В случае, если у животного есть чип или номер клейма, и зверя ранее вносили в базу «ВетАС», то отыскать его владельца и сообщить ему о находке будет несложно.

- Я давно говорю о том, что чипировать животных необходимо. Если произошла беда, и животное потерялось, хозяину легче будет его найти. А если хозяин умышленно выбросил животное на улицу - легко будет найти его самого и привлечь к ответственности, - подчеркнул Александр Козлов.

Напомним, постановление об утверждении порядкa работы «Ветеринарной aвтоматизированной сиcтемы» было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сейчас в системе зарегистрированы более 618 тысяч животных. К платформе уже подключились 26 государственных ветеринарных учреждений.