Коронавирус в Москве, последние новости на 18 декабря 2020 года: число вылечившихся увеличилось до 551 207 человек

В столице открыто 70 прививочных пунктов для желающих защитить себя от последствий опасного коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за последние сутки выявили 6711 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 42,1%— от 18 до 45 лет, 12,2% - дети.

- Госпитализировано 1756 пациентов с COVID-19. Всего на ИВЛ в больницах Москвы находится 474 человека, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Число москвичей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 551 207 человека.

Сотрудники центров госуслуг продолжают принимать входящие заявки на соцпомощь от москвичей и отвечать на вопросы жителей о COVID-2019.

- До 50 000 звонков в сутки поступает на горячую линию. Более 626 000 социальных услуг оформлены с начала пандемии через колл-центр, более 80% из них выполняются день в день, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сотрудники центров госуслуг также выявляют людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом — операторы за два месяца выявили более 360 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как вакцинация проходит в городе. Записаться могут жители в возрасте от 18 до 60 лет, которые прикреплены к городской поликлинике.

- Открыто 70 прививочных пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Сегодня уже привилось около 15 000 человек, и вакцинация продолжается достаточно активно, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице продолжают выявлять нарушителей масочно-перчаточного режима в торговых центрах. Московские магазины не в полной мере коетролируют антиковидные меры. Торгово-разалекательный центр "Облака" могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть на срок до трех месяцев за нарушения мер профилактики COVID-19.

- Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями, - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Владимир Авдеев.

Будет составлен протокол. Штраф за нарушения масочно-перчаточного режима в общественном месте составляет до 300 тысяч рублей. К тому же, если результате данных нарушений будет нанесен вред здоровью человека то штраф увеличится до 1 млн рублей.

Роспотребнадзор проверил соблюдение мер профилактики COVID-19 в фитнес-клубе в ТиНАО. Проверку инициировали в связи с поступившей жалобой.

- В спортзале был проведен лабораторно-инструментальный контроль с целью проведения исследований воды, воздуха. В ходе проверки установлено, что в полном объеме соблюдается все меры, - сообщила главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Оксана Панова.