Наталья Сергунина: 82 региона России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass

Туристическая платформа Russpass помогает путешественникам составить индивидуальный маршрут для поездки в любую точку России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристический цифровой сервис Russpass успешно развивается: соглашение с ним заключили почти все российские регионы. О том, как работает проект, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

- Платформа позволяет спланировать поездку по России как жителям нашей страны, так и иностранцам. 82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass, а 52 из них уже представили свои туристические программы, - сообщила Наталья Сергунина.- Также с сервисом работают более 270 партнеров, среди них крупные международные компании.

По ее словам, пандемия COVID-19 изменила рынок туристических услуг и приучила потребителей больше пользоваться различными интернет-ресурсами. Именно поэтому необходимо и дальше совершенствовать такие сервисы, как Russpass. Такие цифровые проекты позволяют привлекать в Москву больше гостей, и столица будет уверенно конкурировать с другими туристическими местами. Сейчас, когда границы стран закрыты из-за коронавируса, на рынке туристических услуг существует отложенный спрос. Когда пандемия закончится, и люди снова начнут путешествовать, все мегаполисы планеты будут бороться за туристов.

- Мы рассчитываем на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году, что даст возможность туристическому сектору вернуться к нормальной работе, разумеется, с учетом всех санитарных норм, - подчеркнула Наталья Сергунина.

Туристическая платформа Russpass помогает путешественникам составить индивидуальный маршрут для поездки в любую точку России. Сервис также помогает пользователям приобрести билеты на поезд или самолет, попасть в театры, на выставки или в музеи.