Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00

Кафе и рестораны в Москве будут работать до 23:00 Фото: Мария ЛЕНЦ

Московские власти напомнили о новых правилах работы заведений общепита. Кафе и рестораны во время распространения коронавирусной инфекции работают до 23:00. К этому времени все посетители должны покинуть заведение.

18 декабря появились новости о том, что время работы кафе и ресторанов будет продлено до 24:00. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал данную ситуацию. Он напомнил, что никаких документов, регламентирующих изменения, нет.

- Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет, - отметил Алексей Немерюк в беседе с АГН «Москва».

Ограничения в работе общепита были приняты 13 ноября. Согласно решению городских властей, столичные рестораны, кафе, бары, ночные клубы, караоке, боулинги, дискотеки и в другие развлекательные заведения, работают с 6:00 до 23:00. В ночное время забота запрещена.

Круглосуточный режим работы сохранен только для сервисов доставки готовых блюд и торговли на вынос.

Людям старше 65 лет продлили домашний режим до 15 января. До этого же времени работодателям рекомендуют сохранять на «дистанционке» не менее 30 процентов сотрудников.

Помимо этого, в дни новогодних каникул будет ограничена работа всех досуговых учреждений для детей.

До 15 января сохраняется режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных, "дистанционка" как минимум для 30% сотрудников компаний, кроме того, закрыты городские досуговые учреждения для детей.