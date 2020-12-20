Бар «Барвиха Lounge» в Даниловском районе могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Работа баров и ресторанов в Москве временно ограничена до 23 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из мер борьбы с COVID-19, введенная в Москве, - запрет на работу развлекательных заведений после 23 часов. Однако не все предприятия сферы досуга ее соблюдают. Бару «Барвиха Lounge» грозит закрытие на три месяца за нарушение антиковидных мер. Заведение расположено в Даниловском районе. Нарушения в его работе были обнаружены в ходе проверки сотрудниками Объединения административно-технических инспекций. Наведавшись в бар в три часа ночи, они застали в заведении около ста посетителей.

- Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений работающих после 23:00. 20 декабря 2020 года по адресу: ул. Дербеневская набережная, д. 7, был проверен бар «Барвиха Lounge». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 3 часа ночи. В заведении находилось порядка 100 гостей. Посетители курили кальяны, - рассказал журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

По его словам, теперь предприятию по статье 20.6.1 КоАП РФ придется заплатить штраф на сумму до 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что работа в ночное время причинила вред здоровью людей (то есть кто-то из посетителей и сотрудников заразился коронавирусом), бар ждет штраф до 1 миллиона рублей или запрет на работу на срок до 90 дней.

Напомним, особый режим работы предприятий сферы досуга в столице был введен указом мэра Москвы Сергеем Собяниным в рамках борьбы с пандемией COVID-19. До 15 января 2021 года барам, ресторанам, кафе, дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и другим предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23:00 до 6:00. При этом службы доставки готовой еды и торговля на вынос продолжают работать круглосуточно, на их деятельность ограничения не распространяются.

Столичные власти рекомендую предприятиям сферы сервиса - кафе, ресторанам, барам, использовать систему регистрации по QR-кодам для контроля за посещениями клиентов и сотрудников. Система отслеживания номеру телефона и QR-кодам введена для того, чтобы оперативно предупреждать персонал и посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они оперативно сдали тест на коронавирус.

До 15 января в Москве также введены ограничения на работу учреждений культуры и спорта. В столице временно приостановлены многие культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия, предполагающие большое количество зрителей. Изменился режим работы столичных театров и кинотеатров: число зрителей во время сеансов, представлений и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только онлайн - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре.