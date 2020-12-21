Клубу Pravda в Москве грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Ночной клуб Pravda может быть закрыт на 90 дней за несоблюдение мер эпидемиологической безопасности. Вечером 20 декабря в заведении прошел концерт группы Sunsay, во время которого сотрудники столичного объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) обнаружили нарушения. Зрители на концерте не соблюдали социальную дистанцию, не носили перчатки и маски.

- В Москве был проведен рейд в ночном клубе Pravda по адресу улица Правды, дом 24, строение 3, где проходил концерт группы Sunsay. На данном мероприятии были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования, - рассказал журналистам главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По его словам, за нарушения безопасности во время пандемии COVID-19 владельцам клуба грозит штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ до 300 тысяч рублей либо приостановка работы на срок до 90 суток по решению суда.

Напомним, обязательный перчаточно-масочный режим был введен в Москве в мае этого года. В общественных местах необходимо носить перчатки, маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В столице также действует особый режим работы предприятий сферы досуга, утвержденный указом мэра Сергея Собянина. До 15 января 2021 года барам, ресторанам, кафе, дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и другим предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23:00 до 6:00. При этом службы доставки готовой еды и торговля на вынос продолжают работать круглосуточно, на их деятельность ограничения не распространяются.

Столичные власти рекомендую предприятиям сферы сервиса - кафе, ресторанам, барам, использовать систему регистрации по QR-кодам для контроля за посещениями клиентов и сотрудников. Система отслеживания номеру телефона и QR-кодам введена для того, чтобы оперативно предупреждать персонал и посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они оперативно сдали тест на коронавирус.

До 15 января в Москве также введены ограничения на работу учреждений культуры и спорта. В столице временно приостановлены многие культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия, предполагающие большое количество зрителей. Изменился режим работы столичных театров и кинотеатров: число зрителей во время сеансов, представлений и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только онлайн - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре.