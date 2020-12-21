В ДТП с участием двух легковушек и фуры пострадали несколько человек

В Москве произошла массовая авария Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Массовая авария с участием двух легковых автомобилей и фуры произошла на Щелковском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Столкновение произошло напротив дома 82.

«ДТП с двумя легковыми автомобилями и фурой. По предварительной информации, есть пострадавшие», - цитирует сообщение столичного Дептранса интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве добавили, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб. Из-за аварии в районе происшествия временно было затруднено движение в сторону области.

О состоянии пострадавших подробности не сообщаются. Также не уточняется число получивших травмы и ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске удалось спасти мужчину, пострадавшего во время ДТП на Льяловском шоссе. Водитель был зажат в машине после лобового столкновения, однако спасателям удалось вытащить его из авто и передать медикам, которые оказали пострадавшему необходимую помощь, передает РИАМО.