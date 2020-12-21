Внучку Маяковского выгнали из семейной мастерской в Москве

Владимир Маяковский Фото: ТАСС

Внучку Владимира Маяковского Елизавету Лавинскую выгнали из семейной мастерской в центре Москвы. Об этом рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая представляет интересы девушки.

Родственнице знаменитого поэта запретили появляться в мастерской, а помещение опечатали. Оказалось, что 26 октября Департамент городского имущества расторг договор с Московским союзом художником (МСХ), так как перестали поступать обязательные платежи. При этом Лавинская и другие мастера исправно вносили плату за аренду и коммунальные платежи.

Получается, что МСХ не имел право взимать средства за помещение, которое принадлежит государству, тем не менее на протяжении трех месяцев.

- Мы подготовим обращение в адрес департамента. Сейчас пока помещение закрыто. Очевидно, что опись вещей никто не мог сделать, это было внезапно, - отметила Юлия Вербицкая-Линник в беседе с Пятым каналом.

Наследница поэта надеется, что ей разрешат попасть внутрь, чтобы забрать вещи, которые принадлежат семье Лавинских, включая наследие Маяковского.

- Мы опасаемся, что с ними неправильно поступят. К тому же, не исключено, что МСХ будет продолжать свои противоправные действия, — отметила юрист.

Елизавета смогла доказать родство с поэтом в прошлом году. Она добилась признания после теста ДНК.