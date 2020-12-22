В Москве с начала года археологи нашли более 15 тысяч артефактов

Археологи за год нашли в Москве более 15 тысяч артефактов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2020 году археологи обнаружили на территории Москвы свыше 15 тысяч исторических артефактов. Работы велись почти на 900 объектах в городе.

«Уходящий год для археологов был особенным, пандемия внесла свои коррективы, не было раскопок, но на 889 объектах проводились археологические разведки и наблюдения. Благодаря этому сделано множество интересных находок, имеющих историческую и культурную ценность», — цитирует руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова РИАМО.

По его словам, за последние 10 лет археологи обнаружили более 60 тысяч разнообразных находок на территории столицы. К примеру, в усадьбе Измалково в новой Москве были найдены остатки сооружений возрастом более 200 лет. А во время реставрации Хамовнических казарм были найдены предметы, связанные с военной тематикой: нашивки и пуговицы от мундиров, свинцовые пули, части конской сбруи.

Находки были также сделаны во время реставрации кинотеатра «художественный» и на улице Петровка, а также во многих других частях города.

Все находки, как правило, отправляются в мастерских археологов, где тщательно изучаются и реставрируются. Затем многие из них передаются на хранение музеям, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.