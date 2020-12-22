В Подмосковье организуют 200 пунктов для приема елок на переработку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куда девать новогодние деревья после праздников? Этот вопрос волнует многих. Кто-то просто выносит елочку к ближайшей мусорке, а более сознательные – сдают в пункты переработки.

Специальные точки появляются в январе, там принимают деревья, а после дают им еще одну жизнь. В Московской области в 2021 году откроется 200 пунктов приема, в рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь!».

Акция стартует на территории всего региона с 15 января, принести на утилизацию елочку можно будет до 15 февраля. Адреса пунктов приема и графики их работы будут представлены на порталах Министерства ЖКХ региона, администраций муниципалитетов.

- Брендированные пункты приема будет легко узнать, они выполнены в одном стиле. Помимо этого, сдать елку можно во всех пунктах приема крупногабаритных отходов «Мегабак». Всего в Подмосковье имеется сорок таких площадок. Там где подобных точек нет, появятся пункты приема деревьев, - цитирует интернет издание «Подмосковье сегодня» слова зампреда областного правительства Евгения Хромушина.

Почвогрунт, который получат после переработки деревьев, применят для высадки новых елей в рамках подмосковных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы», сообщает телеканал "360".