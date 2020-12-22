ТЦ «Охотный ряд» грозит миллионный штраф за повторное нарушение антикоронавирусных мер

В ТЦ "Охотный ряд" вновь обнаружили нарушения мер профилактики против COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЦ «Охотный ряд» вновь попал в списки нарушителей противоэпидемиологических мер. Торговый центр могут оштрафовать повторно за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. По словам главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Яна Поповского, предприятию грозит штраф до миллиона рублей.

- ОАТИ повторно проведено обследование в торговом центре "Охотный ряд". Несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, - сообщил Ян Поповский. - В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями.

Сотрудники ОАТИ пригласили представителей торгового центра для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. За нарушения, допущенные ТЦ, предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если выяснится, что пострадало здоровье посетителей или персона, штраф может быть увеличен до 1 миллиона рублей.

Напомним, обязательный перчаточно-масочный режим был введен в Москве в мае этого года. В общественных местах необходимо носить перчатки, маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В столице также действует особый режим работы предприятий сферы досуга, утвержденный указом мэра Сергея Собянина. До 15 января 2021 года барам, ресторанам, кафе, дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и другим предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23:00 до 6:00. При этом службы доставки готовой еды и торговля на вынос продолжают работать круглосуточно, на их деятельность ограничения не распространяются.

Столичные власти рекомендую предприятиям сферы сервиса - кафе, ресторанам, барам, использовать систему регистрации по QR-кодам для контроля за посещениями клиентов и сотрудников. Система отслеживания номеру телефона и QR-кодам введена для того, чтобы оперативно предупреждать персонал и посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они оперативно сдали тест на коронавирус.

До 15 января в Москве также введены ограничения на работу учреждений культуры и спорта. В столице временно приостановлены многие культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия, предполагающие большое количество зрителей. Изменился режим работы столичных театров и кинотеатров: число зрителей во время сеансов, представлений и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только онлайн - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19.