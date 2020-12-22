Под Москвой студент погиб, пытаясь сделать фото на высоковольтной вышке Фото: Олег ЗОЛОТО

20-летний житель Химок погиб на глазах у друга, когда пытался сделать эффектное фото на высоковольтной вышке. Парень скончался мгновенно от серьезных травм.

Трагедия произошла 22 декабря около часа ночи. Студент московского колледжа позвонил другу, предложил прогуляться. Столь позднюю встречу парень объяснил тем, что повздорил с мамой и нет настроения оставаться дома. За разговорами дошли до парка Подрезково, где проходила высоковольтная линия.

- В какой-то момент он вдруг подошел к опоре и заявил, что хочет сфотографироваться Планировал, что повиснет на самой высокой верхней балке, а я должен был снять на свой телефон, - рассказал друг погибшего.

Как стало известно сайту mk.ru, молодые люди полезли на опору ЛЭП, но на второй секции один из них решил спуститься, а студент продолжил движение вверх.

- Я как будто почувствовал что-то, начал кричать другу, чтобы он срочно спускался. Но он сказал, чтобы я не переживал. Вдруг меня ослепило ярко-зеленой вспышкой и раздался очень сильный хлопок, - вспоминает страшные минуты молодой человек.

Когда глаза привыкли к темноте, он увидел друга, лежащего на земле около опоры ЛЭП. Попытки оказать помощь ни к чему не привели. Прибывшие на вызов врачи только констатировали смерть.

Сейчас СК проводит проверку по данному факту,- сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Известно, что погибший был из нормальной семьи. Учился, между занятиями работал аниматором московском кафе, развлекал детей.