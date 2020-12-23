В городском мобильном приложении «Моя Москва» появилась новая удобная функция: в тестовом режиме запущен раздел «Голосовой помощник». Приложение помогает пользователям узнать московские новости, записаться к врачу, выяснить, как ребенок учится в школе, оплатить услуги ЖКХ, купить проездной на общественный транспорт, передать показания счетчиков воды электроэнергии, связаться с операторами общегородского колл-центра и многое другое. Теперь управлять этими сервисами можно в том числе и с помощью голоса.Как сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, чтобы запустить услугу или отобразить на экране необходимую информацию, достаточно задать вслух вопрос в свободной форме. Голосовой помощник распознает запрос и выполнит его. Пока что новый интерфейс работает в пилотном режиме для части пользователей мобильного приложения.- В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются, - рассказала Наталья Сергунина. - При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40 процентов звонков, поступающих на горячие линии.Сейчас воспользоваться «Голосовым помощником» в тестовом режиме могут 10 процентов пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. На первом этапе с помощью голоса можно получить девять услуг: передать показания счетчиков воды и электричества, проверить, не пришел ли счет за услуги ЖКХ, отменить запись в поликлинику и проверить баланс лицевого счета «Москвенок». Для активации «Голосового помощника» достаточно нажать на специальный значок. В ответ он выведет на экран запрошенную информацию или отобразит необходимое окно для получения услуги.Со временем функционал «Голосового помощника» будет расширяться. Планируется, что большинство сервисов мобильного приложения «Моя Москва» будут доступны для управления голосом. При этом активировать услуги в разделах «Мой дом», «Медицина», «Ребенок в школе» и в других можно будет и обычным способом.Для раздела «Голосовой помощник» были разработаны два блока. Первый распознает и синтезирует речь: робот фиксирует вопрос человека и преобразует его в текст. На втором этапе нейронная сеть ищет необходимую информацию в базе знаний и передает ее в виде ответа пользователю. Применение техники распознавания речи и голосовых ботов становится все более популярным. Сегодня большая часть запросов в поисковых системах и в колл-центрах обрабатывается с помощью речи.Мобильное приложение «Моя Москва» было запущено в начале 2019 года. Приложение можно скачать на смартфон на базе Android в Google Play Store или на устройство на базе iOS в App Store. Удобное и полезное приложение уже оценили не только москвичи, но и зарубежные эксперты. В октябре 2020 года оно получило второе место на международном конкурсе Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards в номинации «Эффективность правительства».