Московские медики, работающие сегодня на передовой борьбы с коронавирусом, получили ордена и медали. Государственные награды врачам и медсестрам вручила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.- Мы все вспоминаем прошедший год, он для всех стал неожиданным. Московские медики первыми в России столкнулись с пандемией. Это касается не только тех, кто работает в красной зоне, но и тех, кто остался на основном медицинском фронте - в сфере оказания других видов медицинской помощи, - подчеркнула Анастасия Ракова. - Пандемия длится почти год, и мы не могли оставить москвичей без плановой медпомощи. На вас легла двойная нагрузка: вам пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют ваш труд.Награды столичным медикам были присвоены Указом президента России за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. Сорок московских врачей получили орден Пирогова. Пять медсестер из столичных госпиталей награждены медалью Луки Крымского.Помощь больным с коронавирусной инфекцией в Москве сейчас оказывают более 69 тысяч человек. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи. В столице развернуты около 18 тысяч коек для пациентов с диагностированным COVID-19. Открыты 33 центра компьютерной томографии и 50 лабораторий диагностики коронавирусной инфекции. Благодаря тому, что столичные власти оборудовали резервные ковидные госпитали, в городе сохраняется необходимый объем оказания плановой и экстренной медицинской помощи.С начала пандемии в Москве выявлено более 756 тысяч случаев коронавируса. Столичные медики вылечили свыше 582 тысяч человек, в том числе более 290 тысяч — в стационарах.