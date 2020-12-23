Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Боткинскую больницу, в которой проходит капитальный ремонт нескольких корпусов. В этом году одно из крупнейших медучреждение столицы отмечает 110 лет с момента основания.«В этом году началось строительство нового мощного корпуса, действительно современного, который улучшит вообще всю логистику больницы и даст новые импульсы ее развития. Буквально за месяцы проводится реконструкция инженерных коммуникаций, корпусов. Уже реконструировали три корпуса. Пять корпусов будут введены в следующем году. И оставшиеся четыре корпуса в 2022 год», - заявил Сергей Собянин.Градоначальник добавил, что в 2022 году также будут завершено строительство и нового корпуса. После ремонта и реконструкции больница станет не только одной из самых современных в городе, но и во всей Европе.«Конечно, это будет одна из самых современных не только в Москве, но и в России, и Европе больница, наиболее оснащенная самыми современными оборудованиями», - подчеркнул мэр.Также Сергей Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции не повлияла на ход реконструкции. Работы на объекте не прекращались из-за пандемии.«Очень сложный процесс реконструкции, поэтому она так тяжело идет. Тем не менее мы, несмотря на все сложности, сложности пандемии, не остановили этот проект, наоборот, мы его активно подвигаем», - добавил Собянин.Кроме того, градоначальник поздравил коллектив больницы с юбилеем и выразил благодарность за работу от имени москвичей и города.«Действительно, Боткинская больница славится своими кадрами. Здесь работают и академики Российской академии наук, и доктора наук, заслуженные врачи России, заслуженные врачи Москвы и огромный коллектив без всяких регалий, но это профессиональные, ответственные люди. Поздравляю от всей души с юбилеем», - сказал мэр.